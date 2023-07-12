Знающий цветовод рассказал, как избежать черной пятнистости на розах: есть особый коктейль

Рассказываем про чудо-коктейль для роз, чтобы сохранить их свежими и привлекательными до конца фазы цветения. Он помогает защитить растения от болезней и вредителей.
Если вы регулярно проводите профилактику, то болеть и страдать от вредителей ваши розы точно не будут до осени.
Не стоит ждать признаков заболевания и недомогания, принимайте меры на опережение.
Важно не увлекаться одинаковыми препаратами, а чередовать их, чтобы вредители не привыкали.
Ориентируйтесь на погоду, время года, ведь они могут провоцировать размножение болезнетворных микроорганизмов.
Сейчас летний период, но дожди тоже не редкость, а это значит - возникают благоприятные условия для черной пятнистости.
Это не должно вас беспокоить, если вы постоянно проводите обработки. Берем подходящий фунгицид, опрыскиваем и не волнуемся, потому что розы под защитой.
Но он действует на пару недель, потом все надо начинать сначала.
Можно попробовать один супер-коктейль, который гарантировано оградит ваши розы от черной пятнистости и насекомых-вредителей.
Если применять его по предложенной схеме, то розы останутся здоровыми и красивыми до конца сезона.
Готовим рецепт из расчета на 10 л воды, смешиваем друг с другом такие препараты: "Чистоцвет"(8 мл) - от черной пятнистости; "Пиноцид" (2 мл) - от тли, гусениц, трипсов; "Циркон" (1 мл) - для стимуляции и в качестве антистресса; "Богатый Макро Fe" (столовая ложка) - удобрение для предупреждения хлороза и роста крепких, здоровых листьев.
Смешиваем все компоненты, разводим в 10 л воды, делаем опрыскивания листьев, только в вечернее время и только в тихую погоду без ветра.
Подходит состав не только для роз, но и для других растений. Хранить его нельзя, готовим только свежим. Делаем перерыв на две недели, потом повторяем, можно чередовать с биопрепаратами.
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