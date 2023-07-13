В советские времена 40-летние женщины выглядели хуже, чем современные 50-летние

В СССР больше внешнего вида женщин ценились их определенные качества, которых требовала советская идеология. Внимание акцентировалось на значимости труда и коллективизма.

Вот почему вклад женщин в строительство социализма ценился больше, чем их красота. К тому же, в Советском Союзе не хватало уходовой косметики и не было спа-салонов, где бы женщины могли ухаживать за собой и улучшать свой внешний вид. Но, несмотря на трудные времена, советские женщины изо всех сил старались выглядеть "на все сто".

Они наряжались и прихорашивались всеми доступными им способами, чтобы радовать себя и окружающих.