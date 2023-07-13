Дачники поделились самыми урожайными сортами и гибридами свеклы

Рассказываем о проверенных и наиболее популярных у опытных дачников сортах и гибридах свеклы.

Египетская плоская

Сорт раннего созревания, урожай дает примерно за 100 дней. Корнеплоды получаются интересной сплюснутой формы. Вес достигает 200-400 г. Свекла отличается стойкостью ко многим болезням, неприхотлива в уходе. При правильной заботе, на корнеплодах не будет колец.

Красный шар

Очень скороспелый вид. Созревает за 80 дней. Красивые корнеплоды среднего размера (300 г) шаровидной формы. Вкусные, сладкие, в свежем употреблении незаменимы.

Цилиндра

Среднеспелый сорт свеклы. Форма вытянутая, овощ любит расти не вширь, а вверх и вглубь. Цилиндра компактно растет на грядке, поэтому можно посеять ее гуще. Плоды будут сладкие, сахаристые.

Водан F1.

Относится к скороспелым разновидностям. Свежесобранный очень вкусный в борщах и салатах. Один минус - плохо хранится. Корнеплоды получаются круглые по форме, достигают веса 400 г.

Рокет F1

Гибрид среднего срока созревания. Имеет интересную цилиндрическую форму. Поэтому его иногда называют усовершенствованной Цилиндрой. Дает большие урожаи, отличается хорошей лежкостью.

Пабло F1

Можно смело сказать, что этот гибрид самый популярный, вывели его голландские селекционеры. Очень неприхотливый овощ, дает высокий урожай, справиться с выращиванием может даже новичок.