Комары все чаще стали заражать жителей средней полосы паразитами

Как рассказал «Известиям» глава Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев, в России участились случаи передачи комарами дирофиляриоза - заболевания, при котором под кожей развиваются паразиты.

Причина такого явления - глобальное потепление. В последние годы подобные случаи были зафиксированы в Москве. А в Новосибирске из лба пациента достали 15-сантиметрового паразита. Причиной стал дирофиляриоз, которым человек заразился после укуса комара.

Это паразитарное заболевание, оно передается при укусе комара. Это достаточно редкое заболевание: в год регистрируется около ста случаев. Болезнь больше всего распространена в южных регионах России. Но в последние годы появиляются случаи у людей, даже не выезжавших из Москвы, — рассказал Лукашев.

Из-за глобального потепления заражения происходят чаще, потому что паразиту для развития требуется нужная сумма дневных температур. Но в целом заболевание остается редким.