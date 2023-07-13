Сейсмолог Эйидоган рассказал, какие последствия ждут Стамбул в случае землетрясения и цунами

09:35 2023-07-13

В некоторых районах города под воду может уйти около полутора километров территории вглубь суши, что нанесет значительный урон.

Халюк Эйидоган, представляющий Совет ученых мэрии города Стамбула по вопросам землетрясений, заявил, что здесь есть риск цунами, который может спровоцировать мощное землетрясение, сообщает РИА Новости.

В таком случае может затопить ряд районов Стамбула. По словам ученого, на набережных города уже вывешены планы эвакуации в случае наступления такой стихии.

Разработана и выложена в интернет карта по каждому из 39-ти районов города, каждому побережью, — сказал Эйидоган.

По его словам, в некоторых районах под воду может уйти около полутора километров территории вглубь суши, что нанесет значительный урон.

По оценкам экспертов, в случае цунами у жителей Стамбула будет от 5 до 20 минут до прихода волн.