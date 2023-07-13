Сейсмолог Эйидоган рассказал, какие последствия ждут Стамбул в случае землетрясения и цунами

Халюк Эйидоган, представляющий Совет ученых мэрии города Стамбула по вопросам землетрясений, заявил, что здесь есть риск цунами, который может спровоцировать мощное землетрясение, сообщает РИА Новости.

В таком случае может затопить ряд районов Стамбула. По словам ученого, на набережных города уже вывешены планы эвакуации в случае наступления такой стихии.

Разработана и выложена в интернет карта по каждому из 39-ти районов города, каждому побережью, — сказал Эйидоган.

По его словам, в некоторых районах под воду может уйти около полутора километров территории вглубь суши, что нанесет значительный урон.

По оценкам экспертов, в случае цунами у жителей Стамбула будет от 5 до 20 минут до прихода волн.