Врач Чернышова назвала нормы сахара, которые можно съесть без последствий для здоровья

10:00 2023-07-13

Большое потребление сахара в будущем может увеличить риски развития диабета и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Здоровый человек может съедать не больше, чем 25 граммов сахара в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Здоровый человек может употреблять сахар. Это хороший и быстрый источник энергии.

В ситуации переутомления, интенсивной умственной деятельности самое простое решение - съесть что-то сладкое. Но увлекаться при этом сахаром не стоит, – отметила специалист.

Эксперт предупредила, что избыток в рационе сахара может вызвать проблемы со здоровьем. Какие именно?

Человек может набрать вес. Большое потребление сахара в будущем может увеличить риски развития диабета и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе - во внутренней оболочке сосудов. Это может привести к атеросклерозу и отложению бляшек, – пояснила Чернышова. 

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