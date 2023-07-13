Врач Чернышова назвала нормы сахара, которые можно съесть без последствий для здоровья

Здоровый человек может съедать не больше, чем 25 граммов сахара в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Здоровый человек может употреблять сахар. Это хороший и быстрый источник энергии. В ситуации переутомления, интенсивной умственной деятельности самое простое решение - съесть что-то сладкое. Но увлекаться при этом сахаром не стоит, – отметила специалист.

Эксперт предупредила, что избыток в рационе сахара может вызвать проблемы со здоровьем. Какие именно?