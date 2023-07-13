Дачный эксперт рассказал, чем подкормить сливовое дерево после уборки урожая

Подкормка готовит сливы к следующему сезону, к успешной зимовке, качественному будущему плодоношению. Приводим несколько удачных подкормок для вашего сливового дерева.

Внекорневая

Подкормку используем до момента опадания листьев, позднеспелым она не годится. Берем 10 л воды, добавляем 2 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия.

Калий нужен, чтобы улучшить клеточный обмен растений, стабилизировать кислотно-щелочной баланс земли.

Калийное внекорневое удобрение идеально подходит на супесчаных, песчаных, подзолистых почвах, где калий постоянно вымывается.

Суперфосфат разводим в теплой воде, в небольшом количестве, потом переливаем в рабочий раствор.

Фосфор укрепляет сливу перед холодами, вырабатывает иммунитет, помогает противостоять грибку.

Супрефосфат в виде внекорневой подкормки нужно применять особенно на кислых почвах. Потому что там дерево плохо усваивает фосфор.

Можно вносить сразу суперфосфат и сульфат калия, потому что фосфор улучшает усвоение калия.

Минеральные подкормки под корень

Корневая подкормка делается осенью, когда урожай собран, где-то за 4 недели до начала морозов. Дерево как раз успеет усвоить внесенные питательные элементы.

Вносим в область вокруг ствола, радиус - полтора метра для взрослого дерева.

Для лучшего усвоения делаем борозду по окружности и вносим удобрение туда. Для слабых деревьев идеально подойдут жидкие подкормки.

Для богатого урожая даем суперфосфат: 250 г на 10 л воды. Такой объем идет на одну сливу, причем взрослую. Сульфат калия добавляем в грунт в виде гранул, по 40 на метр земли.

Вносим под осеннюю перекопку этот набор удобрений: на метр квадратный пойдет 3 большие ложки суперфосфата, 2 ложки сульфата аммония, одна ложка калимагнезии.

Органика

Органические подкормки надо давать каждые 2 года, лучше всего золу, она самая популярная, бесплатная и эффективная.

В золе много фосфора, есть калий, медь, магний, железо, бор, кальций, всего можно насчитать 17 микроэлементов.

Золу добавляем в грунт, перекапывая осенью огород. Слива хорошо растет на щелочных почах, а эта подкормка как раз раскислитель. На метр квадратный вносим стакан золы.

Предлагаем еще один действенный рецепт на заметку: известь - стакан и перегной - ведро. Разносим равномерно в области приствольного круга. Проводим рыхление, полив.

Перегной хорошо давать взрослому дереву, отличный способ улучшить структуру почвы. На взрослую сливу пойдет ведро.