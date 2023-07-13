Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости

В последние годы у певицы МакSим было много проблем. Она пострадала в аварии, ей пришлось бороться с тяжелыми осложнениями от ковида. К проблемам со здоровьем добавились также трудности в личной жизни.

Исполнительница решилась раскрыть еще одну темную сторону своей жизни. Марина Максимова пыталась заглушить переживания алкоголем. Но попытки забыться вылились в еще большую проблему.

Из-за этого звезда дважды оказывалась в реанимации. В какой-то момент МакSим набралась решимости и вернулась к здоровому образу жизни, стала активно выступать, но плотный график сыграл в итоге злую шутку.

Я рано после тяжелой болезни начала гастролировать, — признала исполнительница. Апогеем стал несостоявшийся толком в Сочи концерт. Я приехала не просто уставшая - не могла уже стоять на ногах. Была под капельницей перед выходом. Решила: если сейчас выпью алкоголь, выйду на сцену и отработаю, как машина. Но не получилось. Закончилось так, как все мы знаем — срывом концерта.

МакSим рассказала, что сейчас проходит курс лечения: