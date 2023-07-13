С начала года в Могилевской области зафиксировано 75 случаев заболевания лишаем

Родители летом все чаще сталкиваются с проблемой микроспории у детей, которую в народе называют лишаем, сообщает Могилевонлайн.

В Могилевской области каждый год регистрируется порядка 200 таких случаев. За первую половину нынешнего года уже зафиксировано 75 случаев заражения лишайником.

Источник болезни - больные люди либо домашние животные.

Основной группой риска медики называют детей 3-6 лет: в 2022-м году они составили свыше 40 процентов всех заболевших. Сезонность заболеваний объясняется более частыми контактами мальчиков и девочек с животными и с приплодами у кошек.

Подъем заболеваемости по статистике начинается в июле, а его пик выпадает на октябрь.