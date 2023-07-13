Рэпер Гуф официально разводится с моделью Юлией Королевой

Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, был женат на модели Юлии Королевой менее двух лет.

Пара часто публично выясняла свои отношения и ссорилась, сообщает Рамблер. Рэп-исполнитель среди всего прочего открыто признавался в любви к экс-супруге - блогеру Айзе-Лилуне Ай.

Королева не раз прощала мужа, семья воссоединялась. Но на этот раз модель решила подать заявление на развод - в один из мировых участков Кунцевского района Москвы.

Представители сторон встретятся 27 июля, потом супругам дадут некоторое время на примирение. У пары есть годовалая дочь Тина, модель пока не заявляла об алиментах на ребенка.