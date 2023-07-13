Рэпер Гуф официально разводится с моделью Юлией Королевой

12:10 2023-07-13

На развод подала жена музыканта. Представители сторон встретятся 27 июля, потом супругам дадут время на возможное примирение.

Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, был женат на модели Юлии Королевой менее двух лет.

Пара часто публично выясняла свои отношения и ссорилась, сообщает Рамблер. Рэп-исполнитель среди всего прочего открыто признавался в любви к экс-супруге - блогеру Айзе-Лилуне Ай.

Королева не раз прощала мужа, семья воссоединялась. Но на этот раз модель решила подать заявление на развод - в один из мировых участков Кунцевского района Москвы.

Представители сторон встретятся 27 июля, потом супругам дадут некоторое время на примирение. У пары есть годовалая дочь Тина, модель пока не заявляла об алиментах на ребенка. 

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