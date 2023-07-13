Дачный эксперт рассказал о сроках сбора морковки и признаках ее спелости

Нижние листики становятся желтыми, подсыхают, оцениваем именно нижние, это признак зрелости.

Если желтизна появилась на средних, это может указывать на болезнь или присутствие вредителей.

Ботва ложится на землю, опять-таки смотрим на нижний ярус листьев.

Можете выкопать парочку корнеплодов и оценить их вид и вкус. Биологически спелые плоды будут крупные, с ярким окрасом, соответствующим сорту, и сладкие.

Если вы обнаружили белые корешки на корнеплоде, с выкапыванием нельзя медлить, иначе морковь опять пойдет в рост.

Когда вы выращиваете морковку с поздним сроком созревания, нужно смотреть на погоду.

Если понижение температур идет спокойно и постепенно, то морковь медленно останавливает рост, отращивая плоды, они накапливают сладость, витамины, полезные вещества.

Если же случилось резкое снижение температуры до 3-4 градусов тепла, срочно выкапываем урожай, больше расти он все равно в таких условиях не будет.

Среднераннюю морковь выкапываем через 60-80 дней после появления всходов. Плоды обычно мелкие, но сочные и сладкие. В свежем виде - отличная добавка к столу, к любым блюдам.

Хранить ее нельзя, долго не пролежит, ее едят свежесобранной. Как правило, высевают ее в малом количестве, именно на еду, а не для хранения.

Уже к середине лета, если вы не уберете такую морковь, вкус ее теряется, придется просто выбросить.

Среднеспелые сорта вызревают за 100 дней в среднем. Одна из самых популярных групп. Урожай успевает поспеть и в теплых регионах и в прохладных.

Морковь долго хранится в хорошем состоянии. Убирать ее надо в первых числах осени, когда идет на спад температура.

Позднюю морковку убираем через 110 дней. Лежит она лучше других, можно будет есть, пока не появится новый урожай.

Однако при плохих погодных условиях биологическая зрелость не наступает. В северных регионах вообще высокий риск не дождаться этого момента. Здесь урожай собирают до середины осени.

Как только вы разобрались со сроками, запомните, как правильно проводить уборку. Когда наметите сбор, за месяц перестаньте поливать растения.

Морковь, которую достали из сухой земли будет сочная и вкусная.

День для уборки должен быть солнечный, без дождя. Вилами подкапываем грунт, после чего дергаем морковь, беремся за стебель.

В рыхлой земле можно достать корнеплоды руками без инструмента.

Если достали поврежденные, кривые плоды, отложите их отдельно, они сгодятся на переработку для зимней заготовки (заморозка, сушка).