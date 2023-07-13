На продажу выставлен скафандр Юлии Пересильд из кинофильма «Вызов»

Скафандр «Сокол КВ-2», в котором Юлия Пересильд снималась в ленте «Вызов» на борту Международной космической станции, выставили на продажу на сайте «Главкосмоса» (он входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Стоимость костюма не называется, при этом можно оставить заявку на его покупку, сообщает Рамблер.

Скафандр использовался в космосе, он в идеальном состоянии. Может быть использован как музейный экспонат или в частной коллекции, как реквизит для съёмок фильмов либо рекламы, в других целях, — говорится в описании лота.

Вес скафандра - 10,5 кг, он поддерживает радиосвязь через гарнитуру с наушниками и двумя микрофонами. Помимо шевронов с российским флагом и логотипом «Роскосмоса», к костюму прикреплена нашивка «Ю. Пересильд / Y. Peresild».

В комплект «Сокола КВ-2» входят перчатки, кожаный шлем, костюм с утепленными носками и бахилами, стартовая обувь (кожаные сапоги), сумка для скафандра, комплект трикотажного белья (фуфайка и кальсоны).

Премьера космической драмы «Вызов» состоялась в Кремле в День космонавтики 12 апреля. На большие экраны фильм Клима Шипенко вышел 20 апреля.

Лента рассказывает о торакальном хирурге Евгении (ее сыграла Юлия Пересильд), которой за месяц нужно подготовиться к полёту в космос. В условиях невесомости доктору предстоит провести сложнейшую операцию для спасения космонавта.