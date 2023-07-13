Певица Зара хочет зарегистрировать в России свой бренд Zara

Российская певица Зарифа Мгоян, которую широкая публика знает под псевдонимом Зара, подала в Роспатент заявку на регистрацию собственного бренда Zara, сообщает Рrozvezd.info.

Исполнительница планирует выпускать под ним косметику, ювелирные украшения, одежду, часы, а также продукты питания и напитки, включая алкогольные. Но, как считают юристы, шансы получить право на использование бренда Zara у звезды не очень велики.

У 39-летней Зары уже есть свой бренд, под которым певица проводит развлекательные мероприятия. Как стало известно, принадлежащее исполнительнице ООО «Зара» намеревается зарегистрировать одноименный товарный знак уже для производства товаров народного потребления.

Патент бренд Zara, уточняет издание, в РФ был зарегистрирован в 2004 году, срок действия патента завершается в 2033 году. На территории Росии, кроме того, зарегистрированы марки ZARA BASIC, ZARAMAG и ZARA ЗАРА.

Испанский бренд ZARA был зафиксирован в 1975 году. После ухода Zara из РФ его сменила марка Maag, ее несколько магазинов начали работу в стране 3 месяца назад.