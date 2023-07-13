Буги-вуги, рок-н-ролл и другие антисоветские танцы, которые запрещали во времена СССР

В 1922 году на Второй Всероссийской конференции комсомола танцы назвали одним из самых проникновенных аспектов искусства, а значит — они имели буржуазное влияние на молодежь. При этом украинский гопак, кавказская лезгинка и русская присядка осталась в списках разрешенных, как «элемент творчества» народов. Советское руководство посчитала, что другие танцы не несут никакой эстетики, а только развращают молодежь.

Аргентинское танго было запрещено одним из первых — в 1914 году. Министерство народного просвещения выпустило специальный укаю, согласно которому танго был запрещен не только во всех учебных заведениях, но и в целом по стране. Когда к власти пришли большевики, практически ничего не изменилось, но не потому что на танго по-прежнему был наложен запрет, а потому что исполнять его было некому (ну и кроме того, не рекомендовалось).

Невероятно популярные фокстрот, чарльстон, степ в Европе запретили в 1924 году. Кстати, фокстрот вообще называли «болезнью века», а активисты комсомола утверждали, что движения напоминают любовный акт и направлены на «пробуждение низменных инстинктов». Правда, в 1930 году запрет был снят.

В 1950х годах под запрет попали буги-вуги, рок-н-ролл, твист, так как «развращали молодежь и оказывали пагубное влияние». Вместе с тем к эти танцам позже присоединился твист.

Запрет, конечно, был, но танцевали очень многие. Только к середине 1960х запрет с этих танцев был официально снят, однако танцевали их по-прежнему в тайне вплоть до середины 1980х, когда интерес к ним практически сошел на нет.

Стоит отметить, что коммунистическая власть — не одна в своем отношении к танцам. В царской России, например, вальс также считали предосудительным. В 1799 году Павел I издал указ, в котором вальс было запрещено танцевать и запрет действовал вплоть до 1828 года.