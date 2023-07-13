76-летнюю актрису Марину Неелову экстренно госпитализировали
17:34 2023-07-13
Народная артистка РСФСР доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее были сильные боли в животе.
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17:55
Наталья Гончарова
Ивлеева накинулась на экс-подругу Галич из-за постоянных жалоб той на усталость
Было время, когда Настя Ивлеева и Ида Галич дружили, а сейчас они то и дело пытаются друг друга поддеть. Так Ивлеева призналась, что "раздружилась" с коллегой из-за ее постоянных капризов и жалоб на усталость.
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17:00
admin
Буги-вуги, рок-н-ролл и другие антисоветские танцы, которые запрещали во времена СССР
В Советском союзе многие западные и американские танцы считались чуть ли не самым развратным и откровенным, что можно было демонстрировать на публике. Это буги-вуги, рок-н-ролл, фокстрот и многие другие движения телом.
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