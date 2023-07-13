76-летнюю актрису Марину Неелову экстренно госпитализировали

Ивлеева накинулась на экс-подругу Галич из-за постоянных жалоб той на усталость

Было время, когда Настя Ивлеева и Ида Галич дружили, а сейчас они то и дело пытаются друг друга поддеть. Так Ивлеева призналась, что "раздружилась" с коллегой из-за ее постоянных капризов и жалоб на усталость.