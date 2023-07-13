Обращение Путина к народу обещает стать сенсацией года

Как стало известно, текст выступления Путина переписывался уже несколько раз. Пока не удалось выяснить, в чем причины многочисленных корректировок и кому именно не нравились предыдущие варианты.

По неуточненным данным, часть изменений касается отношений России и Беларуси и в целом ситуации в соседней стране.

В частности, текст обращения потребовал корректировок после недавних событий и большого интервью белорусского президента Александра Лукашенко журналистам российских средств массовой информации.

Кроме этого, было решено пересмотреть фрагменты выступления, касающиеся предстоящих изменений и ожидаемых серьезных ожиданий в СВО.