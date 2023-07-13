Спортсмены, сбежавшие из СССР - когда и по каким причинам им это удалось

Людмила Белоусова и Олег Протопов

Побег: сентябрь 1979 года, во время гастролей в Швейцарии.

Звездная супружеская пара собрала все возможные титулы на чемпионатах мира и Европы. Известие об их побеге шокировало даже Запад, ведь пара состояла в компартии, на родине считалась "образцово-патриотичной".

Во время гастролей в составе Ленинградского балета на льду, Белоусова и Протопов обратились в швейцарскую полицию. По их словам, в тот же момент у них забрали советские паспорта, и в дальнейшем перевозили из одного отеля в другой. О том, где именно они находятся, вплоть до получения убежища, не знали даже сами беглецы.

На такой отчаянный шаг они решились после того, как с 1970-х легенды фигурного катания попали в категорию возрастных и, соответственно, менее перспективных спортсменов. Фигуристы жаловались, что их фактически отправляют на пенсию или на тренерскую работу, когда они еще готовы и хотят выступать.

Не устраивал пару и финансовый вопрос: гастролируя по всему миру, почти весь гонорар уходил организатору их турне - советскому Госконцерту. Из 10 тысяч за шоу в Нью-Йорке фигуристами отдали всего 53 доллара.

Швейцарских паспортов супруги ждали 16 лет и получили их уже после развала СССР.