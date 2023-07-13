Спортсмены, сбежавшие из СССР - когда и по каким причинам им это удалось

Людмила Белоусова и Олег Протопов
Побег: сентябрь 1979 года, во время гастролей в Швейцарии.
Звездная супружеская пара собрала все возможные титулы на чемпионатах мира и Европы. Известие об их побеге шокировало даже Запад, ведь пара состояла в компартии, на родине считалась "образцово-патриотичной".
Во время гастролей в составе Ленинградского балета на льду, Белоусова и Протопов обратились в швейцарскую полицию. По их словам, в тот же момент у них забрали советские паспорта, и в дальнейшем перевозили из одного отеля в другой. О том, где именно они находятся, вплоть до получения убежища, не знали даже сами беглецы.
На такой отчаянный шаг они решились после того, как с 1970-х легенды фигурного катания попали в категорию возрастных и, соответственно, менее перспективных спортсменов. Фигуристы жаловались, что их фактически отправляют на пенсию или на тренерскую работу, когда они еще готовы и хотят выступать.
Не устраивал пару и финансовый вопрос: гастролируя по всему миру, почти весь гонорар уходил организатору их турне - советскому Госконцерту. Из 10 тысяч за шоу в Нью-Йорке фигуристами отдали всего 53 доллара.
Швейцарских паспортов супруги ждали 16 лет и получили их уже после развала СССР.
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Александр Могильный
Побег: май 1989 года, на чемпионате мира в Швеции.
Олимпийскому чемпиону по хоккею и чемпиону мира было всего лишь 20 лет, когда он сделал звонок агентам нью-йоркского клуба "Баффало Сейбрз" и попросил вывезти его из Швеции, где советская хоккейная команда только что выиграла чемпионат мира. Те примчались в Швецию первым же рейсом, и на следующий день забрали в Америку лучшего в мире 20-летнего игрока.
"Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало". Позже Александр рассказал, что дома был нищим человеком: "Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь?".
Сбежав в США, он подписал контракт на 630 тыс. долларов, купил дом, "Роллс-Ройс" и стал самым результативным нападающим сезона 1992/1993.
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Сергей Немцанов
Побег: июль 1976 года, во время Олимпиады в Монреале.
Находясь в 1976 г. на Олимпиаде в Монреале, Сергей Немцанов обратился в канадский иммиграционный офис в олимпийской деревне с просьбой об убежище.
По версии Союза, спортсмен неудачно выступил на Играх и не прошел отбор в национальную сборную на грядущие соревнования в США. В расстроенных чувствах он пал жертвой западной пропаганды и соблазнился предложением остаться. Тогда Советы даже обвинили Канаду и США в "промывке мозгов" и похищении. После встречи с Немцановым под надзором канадских адвокатов советская сторона утверждала, что он был бледен и со стеклянными глазами твердил фразу "я выбрал свободу", как робот.
Западная пресса распространяла другие слухи: что Немцанов влюбился в прыгунью Кэрол Линднер из сборной США и решил бежать.
Проблема была в том, Сергей был несовершеннолетним и не мог претендовать на статус политического беженца. Понимая, что время еще есть, Советы развернули кампанию "Сергей, вернись домой!", уговаривая его вернуться. Одним из способов воздействия стала аудиозапись с посланием вырастившей его бабушки Немцанова, которая умоляла внука вернуться и не бросать ее одну. Это сработало, Сергей решил вернуться, и канадцы выдали его с одним условием - не применять никаких репрессий. Условие было выполнено, но карьера Немцанова на этом закончилась. Его больше не выпускали за границу, а соотечественники начали воспринимать его как "предателя".
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Виктор Корчной
Побег: июль 1976 года, во время турнира в Амстердаме.
Гроссмейстер Виктор Корчной считал свой побег "спасением карьеры". Будучи четырехкратным чемпионом СССР, он не переставал рассказывать в интервью западной прессе, что в собственной стране у него неравные возможности, и это противоречит принципам честной борьбы.
По мнению Виктора, советская власть сама выбирает фаворитов и оказывает им всяческую поддержку:
"Власти избрали Карпова фаворитом, потому что он идеально вписался в формат чемпиона: русский, из глубинки, молодой и исключительно лояльный к режиму. По ходу матча Карпов пользовался беспрецедентной поддержкой, его окружали первоклассные гроссмейстеры и хвалили в прессе", - вспоминал Корчной об Анатолии Карпове, одном из главных своих соперников.
В 1974 году он принял решение эмигрировать, но никому об этом не сказал - даже собственной жене и сыну. Во время выездов из страны на турниры он постепенно перевозил в Западную Европу важные документы, фотографии и книги, а в 1976 году, во время турнира в Амстердаме, дал очередное резкое интервью и понял, что на этот раз ему это так не оставят. Следующим утром Анатолий пошел в ближайший полицейский участок и попросил политического убежища.
Убежища Корчной не получил, но получил вид на жительство. За статусом беженца он отправился в Швейцарию - на этот раз удачно. В Союзе его родным после этого пришлось пережить множество трудностей, что Корчной осознавал еще до побега. "Можно было легко вычислить, что для сына все сложится печально. Но опытные люди говорили мне, что когда принимаешь подобные решения, совесть не должна участвовать", - говорил он.
Сына Игоря исключили из института и призвали в армию, чтобы ни при каких условиях не выпускать из страны под предлогом доступа к "военным секретам". Понимая это, Игорь на призыв не откликнулся, из-за чего был осужден и отсидел два года в лагере на Урале. Жена Белла не могла даже беспрепятственно продать машину: та была оформлена на мужа, а доверенность постоянно "терялась" при пересылке из Швейцарии. Корчной лично просил выпустить семью у Леонида Брежнева, обращался к президенту США Джимми Картеру и даже к Папе Римскому. Смягчились власти только в 1982-м, выдав разрешение на выезд.
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