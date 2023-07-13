Канадец научил собаку приносить пиво и закрывать дверь холодильника

Майк говорит, что тренировки его собаки, который является помесью хаски и немецкой овчарки, заняли около трех месяцев.

Сначала он научил Уорвика по команде идти на кухню, затем открывать холодильник с помощью привязанной к его ручке тряпочки, а потом находить там пиво, хватать банку так, чтобы не прокусить ее, и доносить до хозяина. Последняя часть оказалась самой сложной, но Уорвик освоил и ее.

Теперь он даже умеет закрывать холодильник после всех манипуляций.

Хозяин рассказывает, что его пес с первых месяцев жизни показал себя очень сообразительной собакой.

Он легко обучался новым командам и с большим удовольствием выполнял их. Антониетти говорит, что Уорвик даже помог ему завоевать сердце будущей супруги – на первом свидании мужчина продемонстрировал ей необычные умения своего питомца.