Парень сшил шикарное платья для выпускного сестры

22:28 2023-07-13

У родителей девушки не было денег на покупку платья, тогда ее брат решил сшить его сам.

Заботливый брат Маверик Аси живет на Филиппинах.

Узнав о проблеме своей младшей сестры, парень лично разработал дизайн, купил необходимые материалы и за короткий срок сшил шикарное синее платье.

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    Интересно, что Маверик вовсе не дизайнер и не модельер.

    Он изучает культурологию, но близкие рассказывают, что молодой человек постоянно пробует себя в новых сферах.

    Работу парня оценили по достоинству. Его сестра сияла на выпускном, а самодельное платье получило множество восторженных отзывов в Интернете.
     