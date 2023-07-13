Парень сшил шикарное платья для выпускного сестры

Интересно, что Маверик вовсе не дизайнер и не модельер.

Он изучает культурологию, но близкие рассказывают, что молодой человек постоянно пробует себя в новых сферах.

Работу парня оценили по достоинству. Его сестра сияла на выпускном, а самодельное платье получило множество восторженных отзывов в Интернете.

