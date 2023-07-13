Парень сшил шикарное платья для выпускного сестры

Заботливый брат Маверик Аси живет на Филиппинах.
Узнав о проблеме своей младшей сестры, парень лично разработал дизайн, купил необходимые материалы и за короткий срок сшил шикарное синее платье.
Заботливый брат Маверик Аси живет на Филиппинах.
Узнав о проблеме своей младшей сестры, парень лично разработал дизайн, купил необходимые материалы и за короткий срок сшил шикарное синее платье.
Интересно, что Маверик вовсе не дизайнер и не модельер.
Он изучает культурологию, но близкие рассказывают, что молодой человек постоянно пробует себя в новых сферах.
Работу парня оценили по достоинству. Его сестра сияла на выпускном, а самодельное платье получило множество восторженных отзывов в Интернете.