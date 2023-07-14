Mash: в Курчатове возле местного отдела УФСБ рухнул беспилотник

По данным Mash, обломки упавшего в Курчатове самодельного беспилотника торчат из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков.

Кроме того, на первом этаже этого дома нарушено остекление.

Отмечается, что атаковавший город, расположенный в четырёх километрах от Курской АЭС, беспилотник был оснащён тайваньская турбина Kingtech K-210G, издающей характерный звук, из-за которого местные могли принять БПЛА за ракету.

Правительство Курской области пока не прокомментировало инцидент, произошедший в Курчатове.