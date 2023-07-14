Бывалый огородник рассказал о важных подкормках тыквы в августе

Тыква, как известно, одна из распространенных культур в огороде и отличается неприхотливостью. Однако даже у такого растения могут возникнуть сложности в переходном периоде.

Поддержать тыкву можно хорошими подкормками. Они улучшают почву, хорошо влияют на рост и развитие растения, повышают качество плодов, в том числе вкус.

В целом полезные удобрения улучшают урожайность, способствуют укреплению иммунитета.

Приводим примеры органических подкормок, на которые тыква благодарно откликается.

Готовим ферментированный чай. Он делается из порубленной прелой травы. Нарезанные сорняки или свежескошенная трава складываются в мешок или в большую кучу.

Держим ее на открытом солнце несколько дней, трава должна стать темного цвета. Потом ее укладываем в ведро на дно, насыпаем туда пол стакана золы, заливаем водой.

Настаивем смесь да часа. Полученный ферменированный чай берем для подкормки в течение всего сезона.

Можно попробовать крапивный и одуванчиковый настой. Два растения складывам в емкость вместе с корешками, заранее измельчаем.

Потом наливаем воды и держим смесь в таком виде две недели. Готовым раствором подкармливаем так: на ведро воды литр настоя.

Еще один хороший рецепт. Берем 300 г золы, заливаем их 3 л воды, настаиваем два дня. Готовый раствор дополняем водой, чтобы получилось 10 л. Используем для полива.

Можно кормить тыквы коровяком или куриным пометом. В свежем виде добавляем в почву осенью. Перепревшую органику даем осенью и весной.

Минеральные удобрения - тоже вариант для подкормок. Применяем те, что содержат калий и фосфор. Отличный выбор - суперфосфат. На 10 л воды берем большую ложку удобрения.

Подойдет и сульфат калия, делаем в таких же пропорциях. Удобрения можно чередовать или давать сразу комплексно.

Подкармливают тыкву также мочевиной или аммофоской. На ведро воды добавляется 15 г препарата.

Популяное удобрение у огородников - нитрофоска. Ее дают в начале вегетационного периода, на каждый побег по 10 г. Азофоску вносят по 30 г на метр квадратный.

Используется она и в жидком, и в сухом виде.

За 20 дней до уборки подкормки прекращаются.