Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до 17 июля

Херш: Контрнаступление ВСУ провалилось и пропало с повестки мировых изданий

Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш, заявил о неудачности контрнаступления Вооруженных сил Украины и об отсутствии интереса к этой теме в ведущих мировых изданиях, таких как Washington Post и New York Times.