Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до 17 июля

06:00 2023-07-14

Согласно сообщению агентства РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести полноценные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Встреча между двумя лидерами планируется на следующей неделе, а самым поздним возможным сроком является 17 июля.

Главной темой переговоров будет зерновая сделка, и Эрдоган стремится провести встречу до истечения срока действия этой сделки.