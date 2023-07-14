Встреча между двумя лидерами планируется на следующей неделе, а самым поздним возможным сроком является 17 июля.
Главной темой переговоров будет зерновая сделка, и Эрдоган стремится провести встречу до истечения срока действия этой сделки.
Встреча между двумя лидерами планируется на следующей неделе, а самым поздним возможным сроком является 17 июля.
Главной темой переговоров будет зерновая сделка, и Эрдоган стремится провести встречу до истечения срока действия этой сделки.
admin
В интервью блогеру Гарланду Никсону на YouTube, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер высказал неожиданное мнение о состоянии британских и немецких вооруженных сил, которые, по его словам, находятся в плачевном состоянии.
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Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш, заявил о неудачности контрнаступления Вооруженных сил Украины и об отсутствии интереса к этой теме в ведущих мировых изданиях, таких как Washington Post и New York Times.