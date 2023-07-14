Актеры Голливуда вышли на забастовку вслед за сценаристами, такого не было хороших полвека

Профсоюз актеров США вслед за сценаристами примкнул к объявленной ими забастовке, пишут американские СМИ.

Две категории сотрудников Голливуда впервые бастуют с шестидесятых годов прошлого века. Члены профсоюза отказываются от выполнения своих профессиональных обязанностей, до тех пор, "пока не будет заключен справедливый контракт".

Представители актеров рассказали журналистам, что людям просто «не оставили альтернативы». Забастовка началась в полночь пятницы 14-го июля. Члены профсоюза намерены устраивать пикеты, они откажутся от посещения премьер, не будут давать интервью и посещать церемонии награждения и кинофестивали.

Кроме того, они на время стачки отказываются от продвижения проектов в соцсетях. Представители Голливуда заявляют, что предложили «историческое увеличение заработной платы» и многие другие меры.

Сценаристы объявили забастовку еще 1 мая 2023 года, заявив, что недовольны уровнем зарплат. Представители студий Голливуда предоставили им компенсации, но сценаристам этого оказалось недостаточно.

По данным СМИ, в забастовке принимают участие десятки тысяч человек.