Минчанин склонил экс-супругу к проституции, чтобы она возвратила ему долг

58-летний житель Минска задержан правоохранителями за привлечение нескольких женщин к проституции, сообщает СК РБ.

Фигурант привлек к преступной деятельности трех женщин. От них требовалось казание услуг сексуального характера.

Обвиняемый предоставлял жилье, и отправлял к "жрицам любви" проверенных клиентов. С учетом причитающейся доли он имел материальную выгоду в размере 25 процентов от заработка каждой.

Задержанный, наладив преступную схему, предложил поработать на него также своей бывшей жене, задолжавшей ему около 10 тысяч долларов.

Ранее мужчина уже был судим за совершение подобных преступлений. В его отношении возбуждено уголовное дело.