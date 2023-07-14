Под Ошмянами водитель Renault попал в смертельное ДТП, его автомобиль вылетел в кювет

64-летний водитель погиб в Ошмянском районе. Как уточняет КП со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, смертельным стал "вылет" автомобиля в кювет.

Трагедия произошла около 17.30 часов 13-го июля под Ошмянами. Водитель «Рено» двигался от деревни Баруны в сторону райцентра.

На скруглении трассы машина зацепила обочину, и водитель в результате потерял контроль над управлением. Автомобиль ушел в занос, оказалось в левом кювете, и опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Правоохранители уточняют, был ли в момент аварии пристегнут ремнем безопасности, потому что он вылетел из салона автомобиля.

Проводится проверка.