Под Ошмянами водитель Renault попал в смертельное ДТП, его автомобиль вылетел в кювет

64-летний водитель погиб в Ошмянском районе. Как уточняет КП со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, смертельным стал "вылет" автомобиля в кювет.
Трагедия произошла около 17.30 часов 13-го июля под Ошмянами. Водитель «Рено» двигался от деревни Баруны в сторону райцентра.
На скруглении трассы машина зацепила обочину, и водитель в результате потерял контроль над управлением. Автомобиль ушел в занос, оказалось в левом кювете, и опрокинулся.
Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Правоохранители уточняют, был ли в момент аварии пристегнут ремнем безопасности, потому что он вылетел из салона автомобиля.
Проводится проверка.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__