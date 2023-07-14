Мошенники в Беларуси стали использовать для обмана объявления о вакансиях

Новый вид мошенничества появился в РБ. Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты Беларуси, лжеработодатели стали размещать на интернет-площадках объявления с вакансиями.

Как уточнили в ведомстве, после отклика на вакансию соискателям предлагают заполнить анкеты и потом выслать персональную информацию на электронный ящик.

Может также последовать предложение зарегистрировать личный кабинет, установить программы доступа на свой телефон, предоставлении конфиденциальных данных для общения с чат-ботами.

Кроме того, предлагается предоставить и реквизиты банковской карты для якобы передачи в бухгалтерию. Все это делается с целью получить к телефону удаленный доступ и украсть деньги.

Один из вариантов минимизировать вероятность попасть на уловки этих мошенников - проверить на портале государственной службы занятости наличие вакансии, — пояснили в Минтруда.

Как уточняется в сообщении, за пять дней работодатели предоставляют информацию о вакансии в территориальные органы. Затем она размещается по адресу gsz. gov. by.