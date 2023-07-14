Пятилетний мальчик в Витебске выпал из окна квартиры

Как сообщает СК РБ, пятилетний ребенок выпал из окна квартиры в Витебске. Прохожий, проходя в 4 утра возле одного из многоэтажных домов города, услышал детский плач. Мальчик рассказал, что искал маму, и вывалился из окна.

Как установили следователи, 5-летний ребенок проснулся и обнаружил, что дома он один. Отец находился на работе, мамы дома не было. Мальчик открыл окно, чтобы найти родителей, облокотился на москитную сетку, и упал с высоты второго этажа.

Ребёнок сейчас находится в больнице под наблюдением медиков, его здоровью ничего не угрожает.

На месте работала следственно-оперативная группа, проводится проверка.