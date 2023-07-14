В Сморгонском районе дедушка утонул у внука на виду, следователи проводят проверку

73-летний житель Минска погиб на водоеме в Сморгонском районе. Мужчина вместе с внуком утром 13 июля отправился на озеро, которое находится около деревни Коробки.
Крючок спиннинга во время рыбалки зацепился за траву на дне пруда. Пенсионер зашел в воду и попытался освободить снасть, но не справился и стал тонуть.
Малолетний внук стал звать на помощь. Проходивший мимо мужчина вытащил тело рыбака из воды и вызвал медиков, но они констатировали смерть пенсионера.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Как было установлено, дно водоема неровное, там имеется обрыв. Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, родственников и медработников.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сморгонский райотдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту, в ее ходе планируется установить все обстоятельства произошедшего.
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