Дачный эксперт назвал 7 способов, помогающих ускорить созревание перцев

Итак, семь советов на заметку для новичков и бывалых дачников.

Совет первый - внесение золы

На 10 л воды добавляем 2 стакана золы, настаиваем 2-3 часа. Для применения нужно раствор процедить и поливать под корень из расчета литр на куст. Для проведения процедур выбираем тихую сухую погоду.

Совет второй - рыхление

Глубокое рыхление грунта на 7 см хорошо насыщает корни кислородом, это улучшает питание кустов. Следовательно при регулярном рыхлении и плоды будут созревать быстрее.

Совет третий - разрез на стебле

Делаем вертикальный надрез на 8 см и погружаем в него небольшую палочку диаметром 5 мм. Разрез делается примерно на расстоянии 15 см от земли.

В этом случае питательные вещества будут перенаправляться на созревание плодов.

Совет четвертый - убирать урожай вовремя

Не задерживайтесь с уборкой созревших плодов, чтобы скорее дозревали остальные плоды. Можно срывать перцы, которые полностью не поспели, они дойдут до готовности дома.

Зато остальным плодам достанется больше питания и они на ветках начнут созревать более быстрыми темпами.

Совет пятый - подкормки органикой и минеральными удобрениями

Для быстрого созревания угостите перчики дрожжевыми, банановыми подкормками, настоем на основе йода. Можно использовать синтетические препараты ГУМИ Кузнецова, Кристалон, Кемира-Люкс.

Совет шестой - правильный свет

Перцам очень нужно хорошее освещение, если солнца не хватает, они не вырастут крупными и вкусными. К тому же созревать будут очень долго.

Когда стоит пасмурная погода, растениям необходимо обеспечит дополнительный источник света. Можно воспользоваться фитолампами. Еще парочка советов.

При отсутствии солнечных дней можно давать дополнительные подкормки. О проблеме освещения надо задуматься заранее, еще при высаживании рассады.

Слишком густые посадки впоследствии будут затенять друг друга, вызывая проблемы с созреванием.

Совет седьмой - полив

Хорошие поливы - залог богатого урожая. В сухую погоду давайте растениям около литра воды на куст. В обычном режиме поливы делаем 1-2 раза в неделю, в жару - чаще.

Следим за тем, чтобы не допускать застоя воды, избыток влаги ведет к гниению корневой системы и плодов.

Также влияние на созревание плодов оказывает формирование перцев. Оставить нужно 2-3 побега, остальные прищипать. Приступая к формировке кроны, убираем коронный бутон.

Нижние побеги, не приносящие плодов, также надо обрезать, чтобы питание распределялось на плоды а не на лишние ветки.