Дачный эксперт назвал 7 способов, помогающих ускорить созревание перцев

Итак, семь советов на заметку для новичков и бывалых дачников.
Совет первый - внесение золы
На 10 л воды добавляем 2 стакана золы, настаиваем 2-3 часа. Для применения нужно раствор процедить и поливать под корень из расчета литр на куст. Для проведения процедур выбираем тихую сухую погоду.
Совет второй - рыхление
Глубокое рыхление грунта на 7 см хорошо насыщает корни кислородом, это улучшает питание кустов. Следовательно при регулярном рыхлении и плоды будут созревать быстрее.
Совет третий - разрез на стебле
Делаем вертикальный надрез на 8 см и погружаем в него небольшую палочку диаметром 5 мм. Разрез делается примерно на расстоянии 15 см от земли.
В этом случае питательные вещества будут перенаправляться на созревание плодов.
Совет четвертый - убирать урожай вовремя
Не задерживайтесь с уборкой созревших плодов, чтобы скорее дозревали остальные плоды. Можно срывать перцы, которые полностью не поспели, они дойдут до готовности дома.
Зато остальным плодам достанется больше питания и они на ветках начнут созревать более быстрыми темпами.
Совет пятый - подкормки органикой и минеральными удобрениями
Для быстрого созревания угостите перчики дрожжевыми, банановыми подкормками, настоем на основе йода. Можно использовать синтетические препараты ГУМИ Кузнецова, Кристалон, Кемира-Люкс.
Совет шестой - правильный свет
Перцам очень нужно хорошее освещение, если солнца не хватает, они не вырастут крупными и вкусными. К тому же созревать будут очень долго.
Когда стоит пасмурная погода, растениям необходимо обеспечит дополнительный источник света. Можно воспользоваться фитолампами. Еще парочка советов.
При отсутствии солнечных дней можно давать дополнительные подкормки. О проблеме освещения надо задуматься заранее, еще при высаживании рассады.
Слишком густые посадки впоследствии будут затенять друг друга, вызывая проблемы с созреванием.
Совет седьмой - полив
Хорошие поливы - залог богатого урожая. В сухую погоду давайте растениям около литра воды на куст. В обычном режиме поливы делаем 1-2 раза в неделю, в жару - чаще.
Следим за тем, чтобы не допускать застоя воды, избыток влаги ведет к гниению корневой системы и плодов.
Также влияние на созревание плодов оказывает формирование перцев. Оставить нужно 2-3 побега, остальные прищипать. Приступая к формировке кроны, убираем коронный бутон.
Нижние побеги, не приносящие плодов, также надо обрезать, чтобы питание распределялось на плоды а не на лишние ветки.
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