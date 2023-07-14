Мошенники представились сотрудниками банка и развели жительницу Бреста на 19 тысяч рублей

54-летняя жительница Бреста обратилась в Московское РУВД города, сообщив, что стала жертвой аферистов, сообщает БрестСИТИ.

По словам брестчанки, накануне ей незнакомцы позвонили через мессенджер «Вайбер», представились «сотрудниками банка» и заявили, будто на её карт-счёте замечена подозрительная активность.

Испуганная женщина, следуя указаниям мнимых сотрудников, направилась в ближайшие банковские отделения и дважды оформила кредиты - в общей сумме на 19 тысяч рублей.

В последующем эту сумму горожанка отправила мошенникам на указанный счёт, после этого аферисты перестали выходить на связь.

Пострадавшая, заподозрив неладное, обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции проводят работу по выявлению лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.