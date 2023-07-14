Супруг Лены Катиной травмировался в ресторане, где праздновал с девушками рождение сына

Пока экс-солистка группы t.A.T.u восстанавливается после родов, ее избранник празднует событие на широкую ногу. Нога Дмитрия Спиридонова и пострадала во время его загула в Москве, сообщает Космополитен.

Бизнесмен выложил видео из ресторана, снятое его знакомой девушкой.

Мы продолжаем отмечать рождение Демьяна Дмитриевича Спиридонова, — поделилась блондинка.

Муж Лены Катиной был в отличном настроении и поспешил поделиться радостью:

Спасибо большое, я счастлив. Я - самый лучший отец, меня переполняют эмоции, — признался Спиридонов.

А сегодня счастливы йотец обнародовал другое послание:

Еду в травмпункт, возможны переломы.

Позже он показал перебинтованную стопу в лангетке, в специальной обуви. И уточнил, что переломов нет, только разрыв связок. Из медпункта он сразу же отправился в роддом.