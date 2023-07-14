От мышиной лихорадки скоропостижно умер режиссер мультфильма «День рождения Алисы» Сергей Серегин

Известный режиссер-аниматор Сергей Серегин внезапно ушел из жизни, ему было 56 лет, сообщает Космополитен.
Эту печальную новость озвучил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков. По словам Капкова, режиссер подхватил острую вирусную инфекцию, и с поражением почек попал в больницу, где скончался через несколько суток после госпитализации.
Умер Сергей Серегин - друг, режиссер мультфильмов, документальных фильмов об анимации. Несправедливо рано – в 56 лет.
Предварительный диагноз – мышиная лихорадка. Эти существа поселились в доме и около дома, а человеку принесли смерть... — рассказал Сергей Александрович.
Но окончательный диагноз, по его словам, будет установлен после вскрытия. Сергей Капков выразил соболезнования семье режиссера, друзьям, студии «Мастер-фильм», где он работал.
Сергей Серегин родился в 1967-м году в Тульской области. Он закончил факультет журналистики в МГУ им.Ломоносова. Серегин - автор мультфильмов «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни», «Белолобый», «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени».
У него остались четверо детей от двух браков.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__