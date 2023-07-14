От мышиной лихорадки скоропостижно умер режиссер мультфильма «День рождения Алисы» Сергей Серегин

Известный режиссер-аниматор Сергей Серегин внезапно ушел из жизни, ему было 56 лет, сообщает Космополитен.

Эту печальную новость озвучил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков. По словам Капкова, режиссер подхватил острую вирусную инфекцию, и с поражением почек попал в больницу, где скончался через несколько суток после госпитализации.

Умер Сергей Серегин - друг, режиссер мультфильмов, документальных фильмов об анимации. Несправедливо рано – в 56 лет. Предварительный диагноз – мышиная лихорадка. Эти существа поселились в доме и около дома, а человеку принесли смерть... — рассказал Сергей Александрович.

Но окончательный диагноз, по его словам, будет установлен после вскрытия. Сергей Капков выразил соболезнования семье режиссера, друзьям, студии «Мастер-фильм», где он работал.

Сергей Серегин родился в 1967-м году в Тульской области. Он закончил факультет журналистики в МГУ им.Ломоносова. Серегин - автор мультфильмов «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни», «Белолобый», «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени».

У него остались четверо детей от двух браков.