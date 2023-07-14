Опытный огородник рассказал о сроках и правилах обрезки клубники

Не все огородники придерживаются такого подхода, есть такие, которые не обрезают ягодник вообще. Но все же смысл в процедуре есть.

Рассказываем, какая польза будет от формирования кустов клубники.

После обрезки кусты омолаживаются, у них активнее идет процесс регенерации.

Обрезка предотвращает многие заболевания растения.

При удалении листьев мы стимулируем развитие корней. Больше питательных элементов направляются именно к корням, они становятся толще, зимой растение легче переносит морозы.

Убирая увядшие листья, мы удаляем вместе с ними паразитов, которые могут зимовать на клубнике.

Сроки обрезки варьируются, нет четкой привязки к конкретной дате. Ориентир - фаза плодоношения. Если она закончилась, можно обрезать. Обычно это конец июля-начало августа.

Выбираем время суток для обрезки - утро или вечер. В дождик не нужно обрезать, клубника во время обрезания должна быть сухая.

Обрезать клубнику можно также весной или осенью. Весной листья после зимы часто гниют, подсыхают, повреждаются. Так бывает при бесснежных холодных зимах.

Больные и старые листья надо обрезать, чтобы дать выход новой зелени. Но в этом случае есть угроза повреждения почек и цветоносов, которые уже начинают развиваться.

Осенняя обрезка тоже приемлема, но тут есть риск ранних холодов, при этом растения могут не успеть набраться сил до зимы. Зимние холода будут губительны для клубники.

Убирайте все листья, которые повреждены, до прихода заморозков, остальные убирать нельзя.

Для обрезки используем острый садовый инструмент. Обрывать листья не надо, иначе вы можете случайно вырвать и корень вместе с листом.

Обрезанные листья собираем в ведро, можно пустить их на компост.

Не обрезайте листики у самой земли. При формовке куста не удаляйте черешки, убирайте только сам лист. Усы режем максимально близко к месту его крепления к стеблю.

Если вам надо размножить куст, тогда несколько усов следует оставить, укоренившиеся розетки переносятся на новую грядку.

Если куст заболел, убираем его полностью и сжигаем. Корни изымаем из земли. Ремонтантную клубнику тоже надо обрезать.

При этом убираем лишь плохие листья: больные, старые, поврежденные.

Обрезанные кусты хорошо поливаем, рыхлим, удобряем, затем мульчируем. Подойдут для этого зола или опилки.