В Испании ликвидирована секта, из-за которой пострадали свыше ста человек

Секту "Семья души", из-за которой пострадали сто человек, ликвидировали в Испании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Испании.

Гражданская гвардия страны задержала 3 руководителей секты во время операции "Ависена". Организация причастна к разного рода преступлениям. Секта прописалась на вилле Побла Торнесса в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.

Предполагается, что задержанные могут быть причастны к созданию незаконного объединения, вмешательству в трудовую деятельность. А также использовали агрессию на сексуальной почве, совершали преступления против здоровья людей и многое другое.

В заявлении говорится, что в секте получила распространение терапия с проведением шаманских обрядов, сопряженных с употреблением наркотических средств.

Представители незаконного объединения от своих последователей требовали 10 тысяч евро. За эти деньги адептам обещали доступ в ближайший круг якобы наставника.

Большинство пострадавших от действий секты - жители провинций Таррагона, Кастельон и Барселона.