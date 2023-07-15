Российская актриса Лия Ахеджакова выиграла суд в борьбе с фейковыми аккаунтами

Суд занял сторону Лии Ахеджаковой в борьбе с фейковыми аккаунтами, сообщает МК. Он признал незаконным отказ народной артистке РФ в возбуждении дела об административном правонарушении, который был вынесен через год после обращения Ахеджаковой.

Звезда обратилась в Роскомнадзор с жалобой в мае 2022 года. По словам актрисы, неизвестные от ее имени создали 3 фейковые страницы в соцсетях, где публиковали тексты, к котором Лия Ахеджакова не имела никакого отношения.

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу РФ поначалу предложило актрисе самой обращаться к администраторам соцсетей. Но после подачи иска к ведомству оно все-таки потребовало от платформ устранить нарушение, те так и сделали.

Но Ахеджакова и ее адвокат при этом просили найти виновных. Роскомнадзор вынес решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, ссылаясь на отсутствие события правонарушения.

Этот довод, бесспорно, опровергается доказательствами и юридической наукой, - считает адвокат Александр Маев.

Из распечаток страниц в соцсети следует: они должны были восприниматься пользователями как страницы авторства актрисы. Страницы посмотрели десятки тысяч человек, контент перепечатали десятки СМИ. По словам юриста, тем самым Ахеджаковой был причинён репутационный и моральный ущерб.

По его словам, действия неизвестных можно квалифицировать по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

Симоновский суд Москвы согласился с этим, отмечает МК.