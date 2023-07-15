На «Славянском базаре» в Витебске больного Юрия Антонова со сцены увезли прямо с роялем

Юрий Антонов порадовал зрителей своим выступлением на фестивале «Славянский базар» в Витебске.
Как напоминает МК, артист четыре года страдает от болей в ноге, однако на сцену вышел бодро, без трости. Приветствовал зрителей и организаторов фестиваля и сел за рояль.
Издание пишет, что и со сцены музыкант "уезжал" вместе с ним.
Возможно, так было запланировано, потому что рояль стоял на специальной передвижной платформе, - уточняет издание.
Вместе с роялем Юрия Антонова довезли до края сцены, оттуда он ушел за кулисы, сохранив свое достоинство и не показав недомогание.
Российский композитор и исполнитель Юрий Антонов ведет закрытый образ жизни. Он довольно редко выходит на сцену, предпочитает находиться в своей загородной усадьбе. 78-летнюю звезду беспокоят боли в ноге из-за травмы.
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