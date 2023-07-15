Опытный дачник рассказал, что делать, чтобы кабачки плодоносили до заморозков

Самое простое решение - выращивание разных сортов. Все сорта отличаются сроками созревания.

Выберите разновидности, которые созревают в разное время и обязательно такие, которые дают поздние урожаи. Тогда кабачки будете собирать все лето.

Хорошие сорта позднего созревания: Водопад, Цукеша, Якорь.

Можно сделать так: высадить кабачки в разное время с небольшими интервалами. Когда закончат плодоносить одни, начнут давать урожай другие.

Для продления срока плодоношения многие дачники поступают так - они проводят процедуру омоложения кустов.

В начале августа надо убрать листья из центра куста, а также те, что расположены внизу, близко к земле. Удаляем подсохшие и больные листики.

После этого насекомым будет легче опылять цветки, побеги станут получать больше света, уменьшится риск гниения.

Еще один способ - убрать некоторые завязи. Если вы заметили, что кусты начали плохо плодоносить, надо оборвать часть завязей с каждого куста.

После этого начинается усиленная регенерация, стимулирующая долготу плодоношения. Однако не увлекайтесь, все завязи полностью удалить нельзя, иначе серьезно навредите растению.

С приходом осени насекомые-опылители уме снижают свою активность, их становится меньше. Продлить время плодоношения можно, искусственно, своими силами.

Берем мужской цветок и прикасаемся им к пестикам женских цветков.