Полицейские прибыли по вызову соседей и нашли в доме кричащего попугая

Полицейские Канви-Айленд в Британии отреагировали на вызов небезразличных граждан и прибыли по названному адресу на трех патрульных машинах.

Когда они позвонили, дверь открыл их бывший коллега. В ситуации колеги сумели разобраться быстро. Вопреки утверждениям звонивших, в доме кричала не женщина, а попугай.

Стив Вуд много лет занимается разведением домашних попугаев. По его словам, попугаи обычно громко ведут себя по утрам и вечерам. Но в тот день особенно отличился трехлетка Фредди.

Хозяин пернатых подчеркнул, что в такой ситуации ни на кого не обижается, потому что все действовали правильно. Он даже похвалил соседей, которые не поленились набрать номер полиции, когда им показалось, будто кричит женщина, и приехавших на вызов полицейских.