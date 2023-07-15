Экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина рассказала, что после коронавируса у нее стали выпадать волосы

Певица Маргарита Суханкина в интервью МК рассказала, что после коронавируса у нее стали очень сильно выпадать волосы. Мастер исполнительницы предложила коротко постричься, чтобы волосы росли лучше.

Врачи тоже заверили, что все будет нормально, нужно просто пережить. И я пережила, — поделилась певица.

По словам Суханкиной, ей нравится нынешний имидж: не нужно мучить волосы, выпрямлять, сжигать утюжками.

Певица болела коронавирусной инфекцией в 2021-м году. Артистка тяжело переживала болезнь. Из-за COVID-19 она также потеряла родителей.