На друга Дани Милохина хотят возбудить уголовное дело

Участник первого состава тик-ток дома «Dream team haus», 23-летний блогер Артур Бабич до СВО в России был настоящей звездой - так же, как и его лучший друг Даня Милохин, напоминает Рrozvezd.info.

Товарищи имели многомиллионные контракты, их приглашали на высокооплачиваемые корпоративы, они рекламировали крупные торговые сети. Но после начала СВО рванули в Америку в поисках лучшей жизни.

Артур вместе с девушкой Аней Покров пытался построить американскую карьеру, но не получилось, и он вернулся в Россию. Сейчас блогер находится в Москве и ищет новые контракты.

Говорят, что парень снизил цену на себя в 8 раз, - пишет издание.

Пока его предложения никого не заинтересовали. Но возвращение Артура не оставило равнодушным руководителя российского Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталия Бородина.

Он собрал все проукраинские высказывания Артура, который родился и вырос в Днепропетровской области, добавил его фото в желто-синих цветах и все направил в Генпрокуратуру РФ.

В скором времени начнется проверка блогера по уголовной статье о дискредитации ВС РФ.