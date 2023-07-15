Опытный садовод рассказал об уходе за смородиной после сбора ягод: как обрезать и чем подкормить

Также ягоднику требуется профилактическая обработка от болезней и вредителей. Используем для этого традиционные средства: инсектициды и фунгициды.

Но поговорим подробнее про обрезку, которая является очень важной мерой ухода для черной и красной смородины.

Если игнорировать процедуру, плодоношение прекращается уже через 2-3 года. После сбора урожая обрезку делаем примерно в июле-августе. Что надо удалять?

Старые ветви, которые уже утолщились и потемнели, часто они покрыты налетом.

Убираем ветки, касающиеся земли.

Разбираемся с прикорневыми побегами, они концентрируются в середине куста. К следующему сезоны они сильно разрастутся и крона будет излишне густой.

Ветки, которые приросли в текущем году, тоже нужно подрезать. Мощные и крепкие укорачиваем на 5-8 см.

До осени ждать нельзя, ведь после уборки ягод на ветвях идет закладка новых цветковых почек, которые отвечают за будущий урожай.

После прореживающей обрезки растение будет получать больше света, воздуха. Процедура увеличит урожайность. Если куст затенен, будут плохо формироваться плодовые почки.

Большая часть ягод образуется на прошлогодних приростах, поэтому побеги, выросшие в текущем году надо оставить к новому сезону. Выбираем самые крепкие и здоровые по 20-40 см в длину.

Остальные убираем. Каждое лето так делаем, сохраняем по 3-4 молодых прикорневых ветки, которые к следующему году будут хорошо плодоносить.

Ветки, которым уже по 4-5 лет, надо вырезать, не все, но большую часть. Также обрезке подлежат 3-4 ветки, у которых прирост за год составил менее 15 см.

При грамотно проведенной обрезке на следующий год смородина будет хорошо плодоносить и радовать урожаем.

Но это еще не все, надо провести поддерживающую подкормку, чтобы растение набралось сил. Они были растрачены на формирование и созревание плодов.

У черной смородины надо оборвать все листики бурого цвета, а также больные и поврежденные. Красную смородину не трогаем, ее листья должны осыпаться сами.

Поливы делаем с августа по сентябрь, не забываем рыхлить зону у корней на глубину в 3-4 см, затем укладываем мульчу. Она создаст запас влаги, а это поможет формированию корней.

Подкормка нужна удобрениями, содержащими калий и фосфор.

Выбираем суперфосфат или сернокислый калий. Фосфор необходим смородине для развития корневой системы, калий - для укрепления иммунитета, устойчивости к морозам.

Можно вносить органику - золу или шкурки картофеля. В очистках много калия, их можно просто разложить вокруг куста.

Зола содержит большой объем калия, создает защиту кустам от болезней и паразитов. Порошок можно распределить равномерно по периметру куста.