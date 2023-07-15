В Стамбуле введен запрет на выдачу внж для всех иностранцев

Власти Турции запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам во всех районах Стамбула, пишет Лента.ру со ссылкой на Milliyet.

По данным издания, исключения коснутся лишь тех, кто прибыл в город с целью лечения, обучения, международной торговли.

Сегодня в Стамбуле проживает более 1,2 миллиона иностранцев, из них 535 тысяч - сирийцы. Всего, по неофициальным данным, в Турции живет свыше 7 миллионов иностранных граждан.

В октябре 2022-го года было принято решение о запрете выдачи ВНЖ в 10 районах Стамбула. В марте 2023-го года меру распространили на все 39 районов.

Местное МВД и департамент миграции расширение запрета официально не комментировали, а список закрытых для выдачи ВНЖ районов Стамбула в последнее время не менялся.