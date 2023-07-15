Знающий огородник рассказал о важных мерах ухода за помидорами в конце лета

Рассказываем, как ухаживать за томатами в эту горячую пору.

В августе надо провести процедуры, которые будут способствовать улучшению плодоношения и положительно повлияют на поспевание и лежкость плодов.

Что делаем, чтобы ускорить созревание

Обязательная процедура - удаление верхушек, это касается помидоров высокорослых и среднерослых сортов.

После таких действий рост индетерминантных томатов и гибридов, из-за чего плоды начнут созревать быстрее.

Макушки обламываем руками (режем секатором), соблюдая определенные правила. Находим последнюю завязавшуюся кисть, над ней сохраняем 2 листа.

Это для того, чтобы мог протекать фотосинтез и созревали плоды.

Верх обламываем, можно срезать секатором.

Если вы растили не много кустов и есть свободное время, прищипните цветы на каждой кисти. Это не прям обязательно, но желательно, это пойдет на пользу томатам.

Нет смысла оставлять цветки, плоды из них не успеют хорошо сформироваться до сентября. А вот силы лишние у помидоров цветки будут забирать.

Как продлить период плодоношения

В августе ночи уже холодные, хотя днем температура еще может подниматься до +30. Такие перепады - стресс для растений, они слабеют, падает устойчивость к заболеваниям.

Листья покрываются желтыми пятнами. Томаты в таком состоянии более подвержены фитофторозу. Проявляется заболевание бурой окраской листа по нижней стороне.

Пораженные помидоры не годятся для еды и для заготовок. Страдают не только плоды, но и листья, стебли. Избежать заражения грибковой инфекцией помогает обрезка.

Она же способствует омоложению куста.

Надо убрать все листики до созревшей кисти, также следует прищипнуть пасынки.

Помогают продлить период плодоношения грамотные подкормки. Они могут быть корневыми и внекорневыми. В августе надо восполнить нехватку фосфора и калия.

Азот помидорам в это время не нужен. Вносим монофосфат калия. На 10 л воды добавляем 20 г удобрения. Перед подкормкой землю проливаем чистой водой.

Потом даем жидкую питательную смесь. На куст уходит литр подкормки.

Можно приготовить настой из золы: на 10 л воды берем 100 г просеянной золы, настаиваем 3 часа.

Поливать этим настоем надо под корень. Одному растению необходимо 500 мл. Профилактические процедуры от фитофторы делаются так. На 9 частей воды берем 1 часть молока.

Туда же добавляем 2-3 капли йода.

Опрыскиваем этим раствором томатные кусты.

Чем помочь при фитофторозе

В августе дачники заняты сбором плодов и их заготовкой. Но забывать об уходе тоже нельзя. Меры надо принимать, если заметили на листиках бурые пятна. Действуем незамедлительно.

Сначала собираем с больных кустиков плоды. Листья с признаками заражения нужно удалить и сжечь.

Плоды сначала подержите в горячей воде. Потом выложите на дозревание. Весь куст и грунт по периметру обрабатываем Фитоспорином. Разводим 3 маленькие ложки в 10 л воды.

Здоровые кусты тоже проверяем, снимаем спелые плоды, а также бурые и зеленые крупного размера. Обрабатываем Фитоспорином.