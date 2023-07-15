Японцы не переносят столицу Франции: Парижский синдром стал этому причиной

Заключается он в том, что по прибытии в Париж японцы очень скоро начинают испытывать множественные тревожные расстройства, граничащие с депрессией.

В чем же причина?

Она к сожалению или к счастью довольно проста и понятна: ожидание не соответствует реальности.

Посещая, как принято думать, самый романтичный город в мире, японцы, доверяя рекламным проспектам и буклетам, ожидают увидеть окутанный люминесцентным сиянием Эйфелевой башни город, стремятся ощутить запах настоящего парижского кофе и знаменитых круассанов, желают увидеть чистые, до блеска вычищенные улицы.

Хотят попросту вдохнуть полной грудью и насладиться отпуском.

А что же они получают на выходе?

Непроходимая грязь - местные жители не чураются тут и там разбрасываться окурками и фантиками, - спешка, суетливо снующий туда-сюда народ, толкающийся локтями. Неопрятные мужчины и женщины. Непунктуальность. Вторжение в личное пространство и неотесанность.

Японцев подобное попросту шокирует, ведь их менталитет нацелен на совершенно иное. В Японии не принято опаздывать, грубить всем подряд и трогать незнакомых людей.

Если ты курящий человек, ты должен носить с собой портативную пепельницу с крышкой, чтобы, если поблизости не окажется урны, затушить окурок и спрятать его, а не выбрасывать на тротуар.

Кто же из японцев наиболее подвержен парижскому синдрому?

Молодые люди и девушки в возрасте до 30 лет. Впечатлительные и высокочувствительные люди. В случае с последними даже может развиться тяжелая депрессия, вылечить которую будет очень сложно.

Как защитить себя от пресловутого ожидания-реальности?

Тщательно знакомиться с информацией о той стране, которую собираешься посетить - благо в наш век доступного интернета это не представляется невозможным делом.

А также стараться не слишком сильно вестись на рекламу, поскольку информативности в ней не так уж много, а вот желания заманить красочными описаниями и хвалебными одами - хоть отбавляй.