Ученые рассказали про серьезную опасность свежевыжатого сока

Медики изучили качественный натуральный сок с составом, не поддающемуся сомнению.

В нем действительно содержится огромное количество полезных витаминов и важных питательных веществ, но он также может увеличить вероятность смерти более чем на 20%.

Стоит отметить, что главный враг всех диетологов – классическая газировка, приближает летальный исход всего на 11%.

Оказывается, проблема в сахаре. Даже, несмотря на отсутствие химикатов, натурального сахара в соке настолько много, что его употребление может привести к развитию диабета, гипертонии и другим проблемам со здоровьем. Эксперты рекомендуют вместо сока употреблять фрукты и ягоды в целом виде.