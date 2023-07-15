Пьяный парень случайно усыновил кенгуру в Австралии

Оказывается, что во время пьянки с друзьями Пэйтон набрел на сайт, где собирали деньги в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Австралии животным.

Парень не глядя поставил галочки в документах и перевел деньги в фонд помощи. На самом деле Хааг не просто подписал документы, а оформил опеку над кенгуру.

Каждую неделю со счета молодого человека автоматически списывалось по 5 долларов, но он этого не замечал, так как у Пэйтона настроены автоматические платежи с разных сервисов (Spotify, Amazon, Netflix и т. д.).