Пьяный парень случайно усыновил кенгуру в Австралии

23:09 2023-07-15

В канун Нового года молодой американец Пэйтон Хааг случайно усыновил кенгуру по кличке Поппи. Но узнал он об этом только в марте.

Оказывается, что во время пьянки с друзьями Пэйтон набрел на сайт, где собирали деньги в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Австралии животным.

Парень не глядя поставил галочки в документах и перевел деньги в фонд помощи. На самом деле Хааг не просто подписал документы, а оформил опеку над кенгуру.

Каждую неделю со счета молодого человека автоматически списывалось по 5 долларов, но он этого не замечал, так как у Пэйтона настроены автоматические платежи с разных сервисов (Spotify, Amazon, Netflix и т. д.).

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    Когда Хааг все же понял, что сделал, то не стал отказываться от кенгуру.

    Он даже поехал в Австралию, где лично встретился с Поппи и поиграл с новым другом.

    Парень говорит, что ничего лучше по-пьяни он в жизни не делал.

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