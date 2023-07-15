Женщина упала с балкона во время ночного кошмара

Жених женщины рассказал, что проснулся среди ночи и увидел, что Корал нет рядом, а потом услышал доносящийся с улицы крик.

Оказалось, что Скипп приснился страшный сон, во время которого она вышла на балкон и случайно сорвалась вниз.

Женщину госпитализировали с переломом позвоночника и бедер.

Травмы оказались очень серьезными, так что Корал придется провести в больнице минимум 16 недель. Сейчас жених Скипп собирает деньги на ее лечение.

На данный момент ему удалось накопить более четырех тысяч фунтов.