Женщина упала с балкона во время ночного кошмара

Жених женщины рассказал, что проснулся среди ночи и увидел, что Корал нет рядом, а потом услышал доносящийся с улицы крик.
Оказалось, что Скипп приснился страшный сон, во время которого она вышла на балкон и случайно сорвалась вниз.
Женщину госпитализировали с переломом позвоночника и бедер.
Травмы оказались очень серьезными, так что Корал придется провести в больнице минимум 16 недель. Сейчас жених Скипп собирает деньги на ее лечение.
На данный момент ему удалось накопить более четырех тысяч фунтов.
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