Почему с возрастом становится тяжелее переносить похмелье

Алкоголь сам по себе является токсичным веществом.

Поэтому печень вырабатывает специальные ферменты, которые превращают спирт в другие вещества, которые проще расщепить и вывести из организма. Но чем старше человек, тем медленнее работает его печень.

Токсины проводят в организме больше времени и приводят к малоприятным последствиям: головной боли, тошноте и сухости во рту.

К тому же со временем организм «изнашивается». Взрослым людям необходимо больше времени для того, чтобы справляться с различными травмами.

Опросы показали, что самые сильные похмелья переживают 29-летние. Причиной этого специалисты считают то, что в этом возрасте люди все еще считают себя молодыми и не меняют свои алкогольные привычки.

Для того чтобы легче переносить похмелье ученые советуют пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания организма.

Не рекомендуется пить натощак, но при этом избегать соленых закусок. Но самый лучший способ борьбы с похмельем простой – пить меньше алкоголя.