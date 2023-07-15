Японское аниме поставило рекорд по кассовым сборам

Несмотря на пандемию и то, что мультфильм вышел в прокат только 16 октября, ему уже удалось собрать невероятные 313 миллионов долларов в одной Японии.
Картину посмотрели свыше 24 миллионов зрителей.
Сборы превысили даже доходы от мультфильмов Хаяо Миядзаки. Его аниме «Унесенные призраками» удерживало кассовый рекорд с 2001 года.
Мультфильм «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» снят по манге художника Каёхару Готогэ, которая разошлась тиражом более чем в 100 миллионов копий.
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