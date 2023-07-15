Огородник со стажем рассказал об эффективных способах продления плодоношения огурцов

Если вы хотите дольше наслаждаться сочными хрустящими огурчиками, давайте растениям каждые 10 дней органику или минеральные составы.

Выбор смеси зависит от погоды, структуры почвы. Если лето стоит засушливое или наблюдается резкое похолодание во второй половине лета, можно продлить плодоношение препаратами, стимулирующими рост.

Огурцы, растущие в теплице, могут с середины июля начать быстро вянуть и стареть. Это касается в первую очередь партенокарпических гибридов, которые давали урожая с конца мая.

Вернуть их к жизни помогает новая волна плодоношения.а

Первым делом после осмотра кустов обрываем желтые листики, обрезаем некоторые боковые побеги. Те, что остались, укорачиваем до 3 листьев.

Огурцы, пораженные корневой гнилью, нужно удалить, землю после них дезинфицировать Фитовермом или марганцовкой.

Кустики, которые не повреждены болезнью, немного опускаем, нижняя часть главного ствола должна опуститься на землю. Посыпаем ее огородной землей и перегноем поровну.

Слой формируем толщиной в 5-7 см. Грядку хорошо поливаем. Помидоры надо собрать, листики и стебелечки обрызгать специальным раствором. Он хорошо укрепляет иммунитет.

Предлагаем три варианта. В 10 л воды добавляем маленькую ложку мочевины. Можно так: на 10 л воды берем чайную ложку борной кислоты.

Еще один способ: полстакана воды смешиваем с Эпином (6 капель).

Стебель, который мы присыпали насыщенным грунтом, даст дополнительные корни, от этого улучшится питание растения. Плодоношение у таких огурцов будет долгим.

На второй день огурцы надо удобрить препаратом Фертика Кристалон Огуречный. Новые корневые подкормки делаем раз в неделю. Обязательно при этом делаем хорошие поливы.

Опытные дачники устанавливают в теплице бочку с брагой на травяной основе. Углекислый газ выделяется, способствует цветению, дает рост новых листьев, стимулирует завязывание плодов.

Плодоношение огурцов продлится, если вовремя убирать созревшие плоды. Плоды, которые перезрели, отнимают силы у растения. Не дают завязям развиваться.

Собирать огурцы можно через день, если держатся такие условия: влажность почвы не менее 70%, тепло днем и ночью. Когда холодает в конце лета, плодоношение ухудшается.

Собираем зеленцы раз в 3 дня.

Есть еще одна мера, помогающая продлить плодоношение. Искусственный ночной отдых. Когда огурцы долго и активно плодоносят, через какое-то время они устают.

Урожайность падает. В тепличных условиях можно все исправить, если дать растениям недельный ночной отдых.

Это значит, мы поддерживаем в теплице ночью температуру 16-18 тепла. Создаем сквозное проветривание. Это дает активный вегетативный рост, растение омолаживается, растут новые плети.

Конечно, плодоношение продлевается.

Не забывайте кормить огурчики раз в неделю удобрениями. До цветения даем азот, во время цветения - азот и фосфор, плодоношение сопровождаем азотом, калием, магнием.

Но азот во вторую и третью подкормки даем в малых дозах. Если погода испортилась, используем стимуляторы роста.